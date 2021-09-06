В торговых центрах "Эпицентр" откроются пункты вакцинации от коронавируса

ООО "Эпицентр К" совместно с Министерством здравоохранения Украины открывает пункты вакцинации в торговых центрах "Эпицентр" по всей Украине.

Как сообщает пресс-служба компании, пункты вакцинации уже открыты в ТЦ "Эпицентр" в Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Одессе, Кременчуге, Львове, Каменце-Подольском, Староконстантинове, Шепетовке, Полтаве, Сумах, Черкассах, Чернигове, Черновцах, Умани, Ривном, Херсоне, Житомире, Ужгороде, Тернополе и Киеве.

Помимо специально оборудованных помещений для вакцинации, компания также обеспечит питание сотрудников мобильных бригад.

По состоянию на август 2021 года сеть насчитывает 68 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.