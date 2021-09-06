Минцифры запустило платформу для Центров предоставления админуслуг

Министерство цифровой трансформации Украины запустило платформу "Дия Центров", что упростит взаимодействие граждан и работников Центров предоставления админуслуг.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

Сейчас ключевой точкой доступа к госуслугам является ЦПАУ. Только за первое полугодие этого года украинцы получили там более 10 млн услуг.

"Каждый украинец, который планирует визит в Центр админуслуг, уже сейчас сможет на платформе сформировать маршрут в ближайший Центр, проверить актуальный график его работы, доступные основные и дополнительные услуги, а также оценить качество обслуживания. Вскоре появится долгожданная возможность - предварительная запись в Центр онлайн. Мы планируем запустить эту функцию в 2022 году и масштабировать на все ЦПАУ в Украине, а их уже более 2,2 тыс. Это позволит вообще убрать такое явление, как очереди за госуслугами, из жизни людей", - отметила заместительница министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

На платформе "Дия Центров" граждане смогут:

узнать информацию о работе Центров;

найти и сформировать маршрут к ближайшему к себе Центру;

проверить эффективность центров на дашборде;

оставить отзыв о визите в Центр;

записаться в Центр онлайн (в 2022 году).

Для работников ЦПАУ станут доступными: