Объединенные Арабские Эмираты планируют смягчить правила въезда для иностранцев

ОАЭ обнародовали масштабный план стимулирования экономического роста, предусматривающий углубление торговых связей с государствами Азии и Африки, а также привлечение иностранных инвестиций на сумму $150 млрд.

Власти страны планируют сделать ОАЭ глобальным хабом для бизнеса и финансов и намерены смягчить строгие правила пребывания иностранных граждан на своей территории, чтобы привлечь талантливых специалистов из-за рубежа, передает Интерфакс-Украина.

Страна разработает всесторонние экономические соглашения с быстро развивающимися странами, включая Южную Корею, Индонезию, Кению, Эфиопию и Турцию. Она также планирует развивать экономические связи с Великобританией, Индией и Израилем, сообщает агентство Bloomberg.

Иностранная политика ОАЭ в дальнейшем будет служить экономическим интересам страны, говорится в документе, распространенном властями.

"Мы будем более активно открывать наши рынки для многих стран. Планируемые соглашения включают стратегические инвестиции, размещение государственных заказов, торговлю товарами и услугами, а также взаимодействие в сфере R&D", - заявил министр международной торговли ОАЭ Тани Аль Зейуди в интервью Bloomberg News.

Правительство ОАЭ обещает привлечь инвестиции в размере $13,6 млрд в экономику страны в следующем году и $150 млрд за девять лет, рассчитывая, что к 2030 году ОАЭ войдут в десятку лидеров по объему привлекаемых инвестиций. Порядка $1,36 млрд уже выделено Банку развития ОАЭ на меры поддержки промышленного сектора.

Власти страны намерены фокусироваться на привлечении инвестиций из России, Австралии, Китая и Великобритании.