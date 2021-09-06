Запасы угля на складах ТЭЦ упали в августе на 84 тысячи тонн

Расход угля тепловыми электростанциями генкомпаний (ГК ТЭС) Украины в течение августа 2021 года превысил его поставку на 5,6% (на 84 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

В частности, генкомпании ТЭС в последний месяц лета сожгли 1,58 млн тонн угля, тогда как на их склады было поставлено 1,5 млн тонн.

Расход угля превысил поставки и по антрациту, и по углю газовой группы.

При этом в августе прошлого года поставка угля превысила его расход почти в 1,4 раза (1,54 млн тонн против 1,11 млн тонн), отмечает агентство.

В то же время за первые пять дней сентября текущего года запасы угля на складах ГК ТЭС продемонстрировали тенденцию к росту: поставка превысила расход на 21,6 тыс. тонн.

При этом текущие запасы на складах существенно ниже утвержденного министерством план-графика накопления угля: на утро 6 сентября они составляют 765,5 тыс. тонн, что на 984,5 тыс. тонн меньше планового уровня (1,75 млн тонн).

Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко в конце августа заявил о необходимости импортировать около 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.