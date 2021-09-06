Минздрав предупредил об ограничениях в работе учебных заведений при "желтом" уровне карантина

Формат обучения в учреждениях образования всех уровней будет меняться в зависимости от эпидемической ситуации и установленного уровня карантинных ограничений.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, в обычном режиме учебные заведения могут работать только при "зеленом" уровне карантина. При этом обязательным остается соблюдение противоэпидемических мер.

При "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. При этом образовательный процесс должен проходить как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса будет принимать педагогический совет.

В "красной" зоне посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала. Для других соискателей образования обучение будет проходить в других формах, в том числе дистанционно.

Как сообщалось, ране главный государственный санврач Игорь Кузин заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из "зеленого" уровня эпидопасности в связи с ухудшением эпидситуациии по всей стране будет введен "желтый" уровень карантинных ограничений.