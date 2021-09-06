Госэкоинспекция обнаружила нарушения у крупнейшего производителя отходов в стране из группы Ахметова

Государственная экологическая инспекция обнаружила многочисленные нарушения на Северном горно-обогатительном комбинате (СевГОК) в Кривом Роге, который входит в группу "Метинвест" и возглавляет список предприятий с наибольшим объемом генерации отходов в рейтинге ТОП-100 крупнейших загрязнителей окружающей среды.

Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный по итогам проведенной на предприятии проверки, передает пресс-служба ведомства.

В частности, установлено, что ЧАО "Северный ГОК" нарушает порядок осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не соблюдает требования разрешения на выбросы, нарушает правила эксплуатации водохозяйственных сооружений.

"При обследовании территории производственных подразделений АО "Северный ГОК" установлено факт не раздельного хранения отходов различного морфологического состава. По результатам инспекционного инструментально-лабораторного контроля зафиксировано превышение разрешенных объемов выбросов загрязняющих веществ", – отметил глава Госэкоинспекции.

Кроме того инспекторы зафиксировали, что на предприятии не соблюдены режима работы гидротехнических сооружений хвостохранилища и не приняты достаточные меры по предупреждению негативного воздействия на окружающую среду. При этом фактическая отметка воды и хвостов в аварийных емкостях свидетельствует о критическом уровне их заполнения.

Малеванный добавил, что проверка также установила факты загрязнения земельного участка отходами лома огнеупоров, древесины, упаковочной тары, отходов теплоизоляции.

"Специалистами Госэкоинспекции выдано предписание по устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства. Должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности. По отдельным видам нарушений проводятся расчеты убытков", – сказано в сообщении ведомства.

Как сообщалось, зарегистрированная в Нидерландах Metinvest B.V. – материнская компания группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского – в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК) до 100% с 96,8%.