Авиакомпания SkyUp запустит регулярные рейсы из Киева в Прагу

С 23 сентября авиакомпания SkyUp начет выполнять рейсы по маршруту Киев - Прага - Киев.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям, сообщает пресс-служба перевозчика.

Для въезда в Чехию украинцам нужно иметь сертификат о полном курсе вакцинации (вакцинами Vaxzevria/AstraZeneca, Spikevax/Moderna, Comirnaty/Pfizer/BioNTech, Janssen, Covishield), завершенной как минимум за 14 дней до путешествия, который сформирован в мобильном приложении "Дія" с QR-кодом или выдан в стране ЕС. Также перед въездом нужно обязательно заполнить въездную форму.

Точная информация о требованиях для въезда доступна на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики.