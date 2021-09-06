"Киевметрострой" пытается отсрочить запуск метро на Виноградарь еще на полтора года

Компания "Киевметрострой" – подала иск против коммунального предприятия "Киевский метрополитен" с требованием перенести дату завершения строительства продолжения Сырецко-Печерской линии метро на жилой массив Виноградарь на май 2023 года.

Хозяйственный суд города Киева открыл производство по делу 20 августа, передает Liga.net.

В частности, "Киевметрострой" в своем иске требует закрепить новую дату сдачи метро на Виноградарь в действующем договоре с "Киевским метрополитеном" – 12 мая 2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений.

Согласно действующему договору, работы по строительству продолжения Сырецко-Печерской линии на Виноградарь должны завершится 26 ноября 2021 года.

По состоянию на конец июня общая сумма средств на финансирование работ по строительству метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

В середине июля "Киевметрострой" сообщал, что работы по строительству метро на Виноградарь "выполняются согласно договора и проектно-сметной документации".

Как сообщалось, в январе 2020 года глава наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олег Токарев заявлил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена на Виноградарь откладываются на год.

На следующий день Офис генпрокурора арестовал счета компании по подозрению в попытках сотрудников завладеть государственными деньгами на строительство метро на Виноградарь.

Напомним, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2018 году заключило договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской линии метро с "Киевметростроем", ставшим победителем тендера на ProZorro.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается построить две станции – "Мостицкая" и "Проспект Правды" – и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии.

Предполагалось, что работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5,99 млрд грн.