АМКУ ликвидировал центр исследований антимонопольной политики

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) ликвидировал "Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики".

Соответствующее решение закреплено распоряжением АМКУ №16-рп от 26 августа и приказом №86-ОД от 28 августа, сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно принятым решениям, юридическое лицо "Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики" прекращает свою деятельность путем ликвидации.

"Требования кредиторов к "Центру комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики" принимаются в течение двух месяцев", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров по предложению АМКУ согласовал ликвидацию "Центра комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики".

Согласно данным на его сайте, Центр комплексных исследований по вопросам антимонопольной политики является бюджетным учреждением, созданным в 1996 году.

Основной целью деятельности Центра указано научно-исследовательское, экспертное, аналитическое, информационное и методологическое обеспечение деятельности государственных органов в сфере регулирования конкурентных отношений, а также научное обеспечение реализации основных функций Антимонопольного комитета.

Общая тематика научно-исследовательских работ Центра распределена по направлениям: общие принципы реализации конкурентной политики, научно-методические основы анализа товарных рынков, проблемы естественных монополий и правовое регулирование реализации конкурентной политики.