Власти Китая создали третью фондовую биржу в стране

В Китае зарегистрирована Пекинская фондовая биржа (Beijing Stock Exchange) как акционерная компания с уставным капиталом 1 млрд юаней ($155,34 млн).

Регистрация была проведена 3 сентября, на следующий день после того, как о создании новой фондовой биржи объявил председателем КНР Си Цзиньпин, передает китайское информагентство Синьхуа.

Уставный капитал Пекинской фондовой биржи получен от дочерней компании китайской Общегосударственной системы по продаже акций малых и средних предприятий (National Equities Exchange and Quotation, NEEQ). Зарегистрирована новая торговая площадка по тому же адресу, что и у NEEQ – Проспект финансов в столичном районе Сичэн.

Китайские власти в воскресенье начали собирать общественное мнение о конкретных правилах работы новой фондовой биржи, которая станет основной платформой для удовлетворения финансовых потребностей небольших предприятий.

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2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай создаст фондовую биржу в Пекине и превратит ее в основную базу для малых и средних предприятий инновационного типа. Он также пообещал, что Китай продолжит поддерживать инновационное развитие МСП и углублять реформы "третьей новой площадки" ("new third board").

NEEQ (известна как "третья новая площадка") – общегосударственная система по продаже акций малых и средних предприятий, не зарегистрированных на бирже. Площадка была запущена в начале 2013 года в качестве дополнения к Шанхайской и Шэньчжэньской фондовым биржам.