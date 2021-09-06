Запасы угля на складах ТЭС остаются на чрезвычайно низком уровне, – "Укрэнерго"

Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС на минувшей неделе улучшилась, однако, запасы угля на складах ТЭС остаются чрезвычайно низкими.

В частности, за последние 10 дней поставки угля на ТЭС составили 52,9 тыс. тонн, тогда как расход – 49,9 тыс. тонн, сообщает пресс-служба оператора энергосистемы НЭК "Укрэнерго".

"В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 2,3 раза меньше угля, чем должно быть на 6 сентября", – отмечается в сообщении.

Так, по состоянию на утро 6 сентября на складах ТЭС находится 766 тыс. тонн угля, что на 6,4% больше, чем на утро 30 августа (720 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля по сравнению с 30 августа выросли на 12,5% – до 540 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля – наоборот уменьшились на 5,8%, до 226 тыс. тонн.

При этом среднесуточное производство электроэнергии ТЭС по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 3% – до 83,9 млн кВт-ч.

"Такое снижение производства, прежде всего, связано с уменьшением потребления и экспорта электроэнергии, а также увеличением генерации ВИЭ (+20%)", – отмечают в "Укрэнерго".

При этом в будни среднесуточное производство составило 87 млн ​​кВт-ч, а в выходные – 76,2 млн кВт-ч. Доля ТЭС в покрытии нагрузки по сравнению с предыдущей неделей уменьшилась с 23% до 22%.

Утром 6 сентября в аварийном ремонте, по заявкам производителей, находилось 4 блока и 1 корпус ТЭС и ТЭЦ мощностью 0,9 ГВт (на утро 30 августа – 3 блока мощностью 0,8 ГВт). Кроме этого, из-за отсутствия топлива не могут работать 19 блоков ТЭС и ТЭЦ мощностью 7,2 ГВт.

В целом потребление электроэнергии за неделю с 30 августа по 5 сентября составило 2,56 млрд кВт-ч. В том числе с начала сентября потребление составило 1,8 млрд кВт-ч, что на 1,1% больше показателя прогнозного баланса.

По оперативным данным, среднесуточное потребление в будни на прошлой неделе уменьшилось на 0,5% – до 372,9 млн кВт-ч, а в выходные – на 4%, до 346,1 млн кВт-ч.

Как сообщалось, министр энергетики Герман Галущенко в конце августа заявил о необходимости импортировать около 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.