Владелец "Киевстара" продал cеть вышек мобильной связи в России за $1 миллиард

Телекоммуникационный холдинг Veon (владеет российским ПАО "Вымпелком", которое работает под брендом "Билайн") договорился о продаже вышек мобильной связи в России компании "Сервис-Телеком" за 70,65 млрд рублей ($970 млн).

Как сообщили в пресс-службе холдинга, сделка включает продажу 100% "Национальной башенной компании" (НБК), которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России, передает Интерфакс.

При этом вся активная инфраструктура мобильной сети, эксплуатируемая "Вымпелкомом", и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании.

Сделка требует согласования со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ожидается, что ее закрытие состоится в четвертом квартале 2021 года, уточнили в компании.

Ожидается, что большая часть суммы по сделке будет выплачена компании при ее закрытии и в первые месяцы 2022 года.

"Некоторые платежи отложены на 3 года, но они относительно небольшие в контексте сделки", – отметили в компании.

В свою очередь "Газпромбанк" сообщил, что выделит "Сервис-Телекому" финансирование в размере 47 млрд рублей сроком на 12 лет для осуществления этой сделки.

Как сообщалось, осенью 2020 года VEON договорился о продаже своего бизнеса в Армении "VEON Armenia" компании Team LLC соучредителей местного оператора связи UCom.

Международная группа Veon (ранее – VimpelCom Ltd.) является акционером крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар", а также владеет активами в России ("Вымпелком" предоставляет услуги под брендом "Билайн") и ряде других стран.

Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в "Альфа-групп" российского бизнесмена Михаила Фридмана и партнеров – ей принадлежит 47,9% акций. Free float компании на Nasdaq составляет 43,8%, еще 8,3% группы находится под управлением голландского траста – штихтинга.