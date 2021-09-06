Банк группы ICU Пасенюка взял кредит рефинансирования на 375 миллионов
Как сообщается на сайте регулятора, кредит выдан под залог пула активов.
Кроме того, кредиты рефинансирования по итогам этого тендера привлекли "Универсал Банк" Сергея Тигипко (на сумму 150 млн грн) и "Прокредит Банк" (на 10 млн грн).
Как сообщалось, Национальный банк 3 сентября по итогам тендера удовлетворил заявки трех банков на получение рефинансирования на общую сумму 535 млн грн.
Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 63 аукциона по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 74,07 млрд грн.
Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 14 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 82,06 млрд грн и два аукциона на срок от года до трех лет на сумму 6,78 млрд грн.
Банк "Авангард" зарегистрирован в июле 2013 года. Согласно данным НБУ, по состоянию на начало 2020 года сооснователю инвестгруппы ICU Макару Пасенюку опосредовано принадлежало 45,01% акций банка, Константину Стеценко – 44,99% и Владимиру Демчишину – 9,996%.