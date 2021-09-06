Новый министр МВД планирует купить у "Антонова" 11 новых пожарных самолетов

Министерство внутренних дел планирует создать Европейский хаб авиационной безопасности, для чего необходимо дополнительно приобрести 11 пожарных самолетов АН-32п.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил во время презентации проектов и приоритетных направлений деятельности МВД, передает пресс-служба министерства.

"В прошлом году мы стали свидетелями масштабных пожаров по всей территории Украины. Уже в этом году увидели, как подобные пожары произошли в Турции и Греции. К счастью, нам удалось отправить туда наших спасателей и помочь остановить бедствие. Впоследствии у нас с президентом возникла идея создания европейского хаба авиационной безопасности", – сказал Монастырский.

По словам главы МВД, для этого планируется создать Ситуационный центр мониторинга, который будет анализировать спутниковые термоснимки. Полученная таким образом информация позволит выявлять очаги возгорания на ранней стадии, что позволит предупредить до 90% пожаров, ликвидировав их местными силами.

Монастырский добавил, что предусматривается возможность помогать другим странам бороться с пожарами, в том числе и на коммерческой основе.

"Для становления авиахаба необходимо также увеличить авиапарк ГСЧС, а именно удвоить количество самолетов АН-72П", – отметил Монастырский.

В то же время в обнародованных на сайте МВД сравнительных материалах указано, что речь идет о пожарных самолетах АН-32п, а не о патрульных АН-72п.

Согласно этим данным, сейчас в составе ГСЧС функционируют 4 самолета АН-32п, способных осуществлять пожаротушение в сверхсложных условиях.

"С целью реализации проекта предлагается приобрести дополнительно 11 единиц АН-32п", – сказано в обнародованной на сайте МВД презентации.