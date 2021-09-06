Цеха Днепровского машиностроительного завода продали по цене в 23 раза ниже стартовой

Цеха АО "Днепровский машиностроительный завод" в рамках процедуры санации предприятия были проданы за 76,8 млн грн при стартовой цене 1,76 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро.Продажи", передает Finbalance.

В частности, победителем четырех аукционов по продаже зданий завода со стартовой ценой 1,76 млрд грн стали ООО "Актив Энтерпрайз" и его учредитель – ООО "Днепровский машиностроительный комплекс", которые предложили за эти лоты 76,8 млн грн. В госреестре бенефициаром обеих фирм-покупателей указан Андрей Кулиниченко.

Кроме того, 6 сентября состоялся еще один аукцион по продаже имущества АО "Днепровский машиностроительный завод". Стартовая цена лота составляла 200 млн грн, но по итогам торгов он был продан всего за 6 млн грн. Победитель аукциона – ООО "Триумф-Инвест" (в госреестре бенефициаром значится Дмитрий Ященко).

"Днепровский машиностроительный завод" был создан в 1950-х годах. В советские времена производил средства военной радиолокации, а также холодильники "Днепр", бытовые приборы и тому подобное.

АО "Днепровский машиностроительный завод" числится одним из основателей связанного с семьей экс-нардепа Дениса Дзензерского ПАО "Веста-Днепр", которое ранее было признано банкротом.

Напомним, в ноябре 2019 года Хозсуд Днепропетровской области утвердил реестр требований кредиторов АО "Днепровский машиностроительный завод", включив в него в том числе требования ООО "Вест Энергоинвест" – на 62,75 млн грн (4 очередь) ООО "Абрис Днепр" – 46,3 млн грн (4 очередь) ООО "Веста Трак батерей" – 32,7 млн грн (4 очередь), Nevra Invest&Trade LLC (США) – 209,8 млн грн (4 очередь) и Главного управления ГНС в Днепропетровской области – 67,7 млн грн (6 очередь).

Напомним, нардеп Денис Дзензерский в Верховной Раде прошлого созыва был заместителем председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

С семьей Дзензерского связывают аккумуляторную группу "Веста". Ее основатель – Виктор Дзензерский (отец Дениса Дзензерского).

В 2011 году корпорация Westa осуществила IPO на Варшавской бирже. Она была оценена почти в $190 млн (портфельные инвесторы приобрели 25% акций компании за $46 млн).

С 2014 года между группой "Веста" и кредиторами продолжаются многочисленные судебные процессы. Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляло досудебное расследование в уголовном производстве от 28 марта 2017 года по факту умышленного невыполнения решений суда Денисом Дзензерским.

Согласно судебным материалам, нардеп был поручителем по ряду кредитов "ВТБ Банка" для компаний, связанных с группой "Веста". Бабушкинский райсуд Днепропетровская удовлетворил ряд исков "ВТБ Банка" о взыскании с Дзензерского 2,96 млрд грн, но соответствующие судебные решения не выполнялись.