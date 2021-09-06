Строительная инспекция ввела в эксплуатацию жилую высотку под видом "многофункционального комплекса"

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 30 августа выдала сертификат о принятии в эксплуатацию жилого дома №2 комплекса по адресу: пер. Приборный, 10 в Святошинском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Согласно выданному сертификату, этот жилой дом на 24 этажа (184 квартиры) является частью "многофункционального комплекса". Однако, как отмечает издание, на самом деле это обычный жилой комплекс под названием "Академ-Квартал". Это проект компании "Интеграл-Буд" экс-нардепа Владимира Зубика.

Название "многофункциональный комплекс" застройщик использовал для того, чтобы обойти ограничения по Генплану, согласно которому участок площадью 4,26 га, где строится указанный ЖК (всего будет 9 домов на 16-24 этажей), по функциональному назначению является территорией частично промышленной застройки и частично общественных зданий и сооружений. Это означает, что на нем можно строить административный центр, но нельзя строить жилье. О том, что это земли промышленности указано как в разрешении ГАСИ, так и в сертификате готовности.

Напомним, что разрешение на строительство здания было выдано в ноябре 2020 года. На тот момент указанный дом №2 уже был возведен, продолжались отделочные работы.

Градостроительные условия и ограничения на свой объект в пер. Приборный, 10 застройщик получил тоже с опозданием, когда два дома уже были практически построены, а именно – в июле 2020 года.

Строительство ЖК "Академ-Квартал" по адресу: пер. Приборный, 10, началось в 2017 году без соответствующих разрешительных документов. Так, в 2017 году застройщик сообщил столичной ГАСИ о начале строительных работ по реконструкции существующих производственных помещений, заявив класс последствий СС1 (незначительные), что не соответствует 24-этажным жилым зданиям, ведь по закону в СС1 не могут быть отнесены жилые дома выше четырех этажей. Сообщение о начале строительных работ (СС1) не дает права строить многоквартирные жилые дома.

По данным Госреестра судебных решений, Государственное бюро расследований расследует уголовное производство от 3 мая 2019 года по факту злоупотребления служебным положением служащими Киевсовета, КГГА и ГАСИ Украины, которые в течение 2017-2019 годов совершили противоправные действия в интересах ООО "Строительная компания "Интеграл-Буд", ПАО "Киевский опытно-экспериментальный завод "Уголь" и ООО "Термогальванический завод", направленные на незаконную застройку участков в пер. Приборный, 10 (ЖК "Академ-квартал") и ул. Победы, 67 (ЖК "Нивки Парк") в Киеве.