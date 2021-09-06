Инновационные медицинские технологии стали доступнее, – Шимкив

Украинцы могут свободно присоединяться к программам стартапов и участвовать в исследованиях, чтобы почувствовать новые возможности медицины.

Такое мнение высказал председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив во время панельной дискуссии HealthTech Talk, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией при поддержке фармацевтической компании "Дарница" и компании Philips.

Бурное развитие Health Tech на стыке технологий, медицины и фармацевтики расширило доступность профилактики и лечения многих заболеваний. Сегодня пациенты могут выбирать между многочисленными инструментами мониторинга биомаркеров здоровья, и вокруг них постепенно формируется сегмент ранней диагностики заболеваемости.

"Следующий тренд – использование искусственного интеллекта, машинного обучения, которое позволяет вместе с biodata обрабатывать накопленные знания и делать рекомендации. Это касается кардиологии, состояния мышц, параметров давления и тому подобного", – уверен специалист.

По словам Шимкива, круглосуточное отслеживание самочувствия миллионов людей приведет к накоплению огромной базы данных, анализ которой будет осуществлять искусственный интеллект (AI). Его применение открывает новые возможности, в частности, фармацевтическая компания "Дарница" изучает имплементацию АI для улучшения функционирования бизнеса в целом, исследования поведения и приверженности пациентов к лечению.

"Мы рассматриваем применение искусственного интеллекта в сфере исследований in silico. Пока в Украине нет соответствующих разработанных платформ, поэтому мы изучаем решения, которые есть в США. Второе направление – поиск новых путей применения известных ныне молекул", – подчеркнул председатель совета директоров Darnitsa Group.

Пандемия Covid-19 ускорила развитие телемедицины. В Украине есть стартапы, которые инвестируют в это направление. В целом в мире оно выросло под влиянием коронакризиса на 35% -40%. Личный контакт с врачом будет отходить в прошлое, а первичный прием "через компьютер" станет абсолютно реальной историей. "Это позволит решить еще одну проблему – дефицит врачей, который наблюдается по всему миру", – прогнозирует Дмитрий Шимкив.

Но правильный диагноз – только половина успеха. Часто пациенты нуждаются в длительной терапии или хирургическом вмешательстве. В этой сфере, считает Дмитрий Шимкив, будущее за медицинскими роботами.

Среди других важных тенденций председатель совета директоров Darnitsa group назвал так называемые personalized drugs – системы определения индивидуальных дозировок и динамики медикаментозного лечения, которые, по словам Дмитрия Шимкива, уже сейчас тестируются и в Украине. А также направление digiceuticals (digital therapeutics – Ред.), в рамках которого, кроме лекарств и процедур, пациентам предлагается прописывать отдельные мобильные приложения. Функционал таких приложений может быть направлен, в частности, на отслеживание и коррекцию психологических состояний.

"Одно из направлений – это ПТСР, то есть посттравматический синдром. Такие приложения уже используются сегодня для лечения, например, невроза, – сообщил Шимкив. – Есть приложения, которые следят за вашим сном, или такие, которые с помощью специально разработанной игры осуществляют успокаивающее воздействие на мозг. Все топовые международные фармацевтические компании имеют подразделения, занимающиеся digiceuticals. Мы также это изучаем, изучаем стартапы и возможности партнерства. Видим себя как компанию, которая через некоторое время будет предлагать не только таблетки и инфузии, но и приложения, которые позволяют лечить".