Глава ГРС службы внес в декларацию недостоверные данные о биткоинах на 13 миллионов, – НАПК
Предписание вынесено по итогам полной проверки декларации Кучера, которую он подал как бывший председатель Харьковской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба НАПК.
Так, в декларации Алексей Кучер указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн.
"Криптовалюта Bitcoin имеет публичный адрес (Public Address), который является открытым и подтверждает принадлежность определенному лицу. Председатель Госрегуляторной службы не смог предоставить публичный адрес криптовалюты", – сказано в сообщении.
В то же время, по данным Налоговой службы, общий доход Алексея Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет всего 880,68 тыс. грн, сообщает НАПК.
"Указанная информация свидетельствует о том, что председатель Госрегуляторной службы указал недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи 366-2 Уголовного кодекса. Такие действия должностного лица противоречат интересам граждан Украины и свидетельствуют о неуважении к чести государства, которую он обязался охранять во время присяги государственного служащего", – подчеркивают в НАПК.
В связи с этим Нацагентство требует от Кабмина провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, способствовавших нарушению требований ст. ст. 12, 38, 46 закона Алексеем Кучером, а также рассмотреть вопрос о его привлечении к установленной законом дисциплинарной ответственности.
При этом, согласно декларации Кучера, 517,8 тыс. грн он официально получил в виде зарплаты на должности главы Харьковской ОГА, еще 800 тыс. грн он задекларировал в качестве дохода от реализации движимого имущества и 10,3 тыс. грн – от отчуждения ценных бумаг. Кроме того, по 867,1 тыс. грн Кучер и его жена получили от продажи недвижимости. Чиновник также указал в своей собственности $84 тыс. и 255 тыс. грн наличными, а также $200 тыс. и 49 тыс. грн наличными – у жены.
В 2019 году доходы Кучера, согласно декларации, составили: 99,43 тыс. грн в качестве зарплаты народного депутата, 34,95 тыс. грн – зарплата в Харьковской ОГА, 22,3 тыс. грн указано в виде дополнительного блага от партии "Слуга народа". Его жена в 2019 году получила 49 тыс. грн от продажи движимого имущества. При этом семья хранила такую же сумму наличной валюты, как в 2020 году, кроме появившихся у мужа 255 тыс. грн наличными.
При этом, согласно декларации за 2018 год, до избрания народным депутатом, у семьи Кучера вообще не было доходов. В собственности Алексей Кучер указал $87 тыс. наличными у себя и $205 тыс. – у жены, а также 77 биткоинов стоимостью $299,2 тыс.
Как сообщалось, Кабинет министров назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы в январе 2021 года по процедуре без проведения конкурса, путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.
Алексей Кучер с 5 ноября 2019 года до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА, он был уволен с занимаемой должности президентом Владимиром Зеленским с формулировкой "по собственному желанию". До этого Кучер был нардепом от "Слуги народа".