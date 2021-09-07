В Украине за сутки зафиксировано 2 197 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на утро 7 сентября зафиксировано 2 197 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1 429 человек, 53 умерло/

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксировано 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 485 человек; летальных случаев - 53; выздоровели – 1 429 человек", - сказано в сообщении.

Днем ранее, 6 сентября было зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 300 504 человека, выздоровело 2 214 606 человек, летальных случаев - 54 054.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.