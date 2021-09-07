Госгеонедр аннулировала результаты конкурса по продаже месторождения медных руд за 122 миллиона

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала результаты электронных торгов на участок медных руд "Рудоносное поле "Залесы-Шменьки", расположенный на территории Ратнивского (Ковельского) района Волынской области, из-за неуплаты победителем конкурса - ООО "Глобал Аналитика" с бенефициаром из Луганской области - 122,22 млн грн (с НДС).

Согласно информации nadra.info, Госгеонедр не дождалась денег за рекордный аукцион, состоявшийся 9 августа, когда ООО "Глобал Аналитика" (Киев) предложило за данный участок 122,22 млн грн при стартовой цене 42,57 тыс. грн (без НДС), передает Интерфакс-Украина.

Поэтому результаты конкурса отменены, а сам он считается в третий раз не состоявшимся.

В обнародованном приказе Госгеонедр от 25 августа текущего года №615 ООО "Глобал Аналитика" лишена права на покупку специального разрешения, поскольку компания отказалась подписать протокол торгов, и, соответственно, от уплаты 122 млн грн.

Предлагавшее за данный участок 121,5 млн грн ООО "Надра Ресурс Инвест" еще ранее отказалось от покупки спецразрешения, если от него откажется "Глобал Аналитика".

Госгеонедр выставляет данный участок в четвертый раз на торги - очередной конкурс состоится 27 сентября текущего года. Первоначальная цена - 42,57 тыс. грн, гарантийный взнос - 17,03 тыс. грн, стоимость геологической информации - 637,28 тыс. грн (с НДС).

Как сообщалось, в конкурсе 9 августа на спецразрешение на участок медных руд "Рудоносное поле "Залесы-Шменьки" победила компания ООО "Глобал Аналитика" с бенефициаром из Луганской области, предложив 122,22 млн. грн (с НДС) .

Кроме ООО "Глобал Аналитика" в торгах принимали участие еще шесть компаний: ООО "Ферроберингс", предложившее 83 млн грн, WB International Consulting Ltd в лице ООО "А ретейлер" (83,01 млн грн), ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" (100 млн грн), ООО "Дельта" (120 млн грн), ООО "Интер Актив" (121 млн грн), ООО "Надра Ресурс Инвест" (121,5 млн грн).

Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе опытно-промышленная разработка месторождения медных руд, пять лет.

ООО "Глобал Аналитика" (Киев) зарегистрировано в декабре 2019 года. Основной вид деятельности - исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения. Собственник ООО физлицо Виталий Ткач (Луганская область). Уставный капитал ООО - 1 тыс. грн.