Минэнерго определило шаги для работы энергосистемы Украины перед синхронизацией с ENTSO-E

"Укрэнерго" представило предварительные результаты исследований, проведенных по заказу ENTSO-E, по статической и динамической устойчивости объединения ОЭС Украины с энергосистемой континентальной Европы, которые подтвердили техническую возможность такого синхронного режима работы. Ожидается, что окончательные результаты отчета будут утверждены до 24 сентября 2021 года.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Как сообщается, при участии министра энергетики Германа Галущенко состоялось очередное заседание рабочей группы по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза.

Участники совещания обсудили динамику процесса синхронизации, состояние выполнения наработанных решений и ключевые проблемные вопросы, которые необходимо решить для завершения объединения украинской и европейской энергосистем.

Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко поручил НЭК "Укрэнерго" ускорить разработку Программы проведения системных испытаний в ОЭС Украины для изолированного режима.

Также должен быть подготовлен полный перечень генерирующего оборудования электростанций, которое будет или может быть задействовано во время работы энергосистемы в изолированном режиме.

"Такой документ необходим, чтобы все участники процесса понимали свою роль во время прохождения могли заблаговременно подготовиться и обеспечить успешное выполнение соответствующих задач", - отметил Власенко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза ENTSO-E.