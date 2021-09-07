Минэнерго определило шаги для работы энергосистемы Украины перед синхронизацией с ENTSO-E
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
Как сообщается, при участии министра энергетики Германа Галущенко состоялось очередное заседание рабочей группы по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза.
Участники совещания обсудили динамику процесса синхронизации, состояние выполнения наработанных решений и ключевые проблемные вопросы, которые необходимо решить для завершения объединения украинской и европейской энергосистем.
Первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко поручил НЭК "Укрэнерго" ускорить разработку Программы проведения системных испытаний в ОЭС Украины для изолированного режима.
Также должен быть подготовлен полный перечень генерирующего оборудования электростанций, которое будет или может быть задействовано во время работы энергосистемы в изолированном режиме.
"Такой документ необходим, чтобы все участники процесса понимали свою роль во время прохождения могли заблаговременно подготовиться и обеспечить успешное выполнение соответствующих задач", - отметил Власенко.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что этой зимой необходимо доказать способность энергетической системы Украины быть присоединенной к европейской сети ENTSO-E.
Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Украины создало рабочую группу по сопровождению процесса интеграции объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского союза ENTSO-E.