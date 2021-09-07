НКРСИ начинает перелицензирование частот для разворачивания сети 4G

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, начала перевыдачу лицензий на частоты в диапазонах 2300-2400 МГц и 2575-2610 МГц для разворачивания сети 4G.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что это позволит операторам улучшить покрытие 4G в Украине и сделать качественный интернет доступным все большему количеству украинцев.

Для этого большая часть диапазона 2300-2400 МГц была высвобождена предыдущими пользователями, а лицензии аннулированы. В диапазоне 2575-2610 МГц операторы могут использовать новую радиотехнологию и разворачивать сеть 4G на всей территории Украины.

Также НКРСИ внесла изменения в размеры платы за использование этих радиочастот. Это позволит обеспечить поступления в госбюджет до 2,4 млрд грн и ежегодную уплату рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом - около 85,5 млрд грн.

Так, в проекте учтена стоимость спектра в диапазоне 2600 МГц, которая была одобрена правительством для проведения тендера на пользование радиочастотным ресурсом для 4G в 2018 году. А для диапазона 2300-2400 МГц использованы результаты исследования компании Analysys Mason 2020 года.