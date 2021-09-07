Регистрации импортных подержанных автомобилей выросли на 56%
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
В результате в августе доля б/у иномарок составила 86% от всех легковых автомобилей, что впервые регистрировались в Украине.
Самым популярным автомобилем с пробегом стал Volkswagen Passat. В течение августа 2021 года украинцы зарегистрировали 3 327 авто этой марки.
Второй результат - у Renault Megane, за месяц на украинские номера перешли 2 832 подержанных авто этой модели.
На третьем месте - Volkswagen Golf, 2 697 растаможенных и зарегистрированных авто.
Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в августе стали 2 435 украинцев.
Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1657 единиц.
Всего с начала 2021 года украинские номера получили более 301 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 46% больше, чем годом ранее, и в четыре с половиной раза больше, чем новых легковых авто, зарегистрированных за тот же период текущего года.