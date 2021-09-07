Импорт бензина в августе вырос до рекорда за последние 4 года

Импорт автомобильных бензинов в Украину в августе 2021 года составил 137,6 тыс. тонн, что на 26% больше показателя августа прошлого года (109,2 тыс. тонн). Приблизительно такой же объем импорта бензинов в последний раз был зафиксирован в августе 2017 года - 141 тыс. тонн.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Основной прирост в августе 2021 года пришелся на поставки из Беларуси. В частности, белорусские НПЗ отправили в Украину 101 тыс. тонн бензинов при нормативных 80-85 тыс. тонн в месяц.

Увеличение импорта из Беларуси в первую очередь связано с выполнением контрактных обязательств по ежемесячной отгрузке, которые в полной мере не были выполнены в предыдущие летние месяцы из-за ремонтных работ на Мозырском НПЗ. В июне из Беларуси было поставлено порядка 44 тыс. тонн бензинов, в июле - 70 тыс. тонн.

Крупнейшими поставщиками белорусских бензинов по итогу августа выступили сети ОККО и WOG - 39,8 тыс. тонн (+48% к августу 2020 года) и 15,6 тыс. тонн (+3,8%) соответственно. На UPG пришлось 11 тыс. тонн, что почти в два раза больше, чем в августе прошлого года (6,4 тыс. тонн).

"БРСМ-Нафта" (через "Катма Груп") сохранила поставки белорусских бензинов на прошлогоднем уровне - 9,6 тыс. тонн. Фирма остается единственной, кто импортирует исключительно марку А-92, изготавливая бензин с октаном 95 на мини-НПЗ и нефтебазах.

Отгрузки бензинов по итогу августа с НПЗ PNK ORLEN выросли на 75%, до 36,6 тыс. тонн. Основными поставщиками литовского ресурса стали WOG и ОККО, импортировавшие по 12,5 тыс. тонн и 8 тыс. тонн соответственно. "Сокар Украина" поставила 4,8 тыс. тонн литовского ресурса, "Амик Украина" - 3 тыс. тонн, "Альянс Ойл Украина" - 2,1 тыс. тонн и "Авантаж" - 400 тонн.

По итогам января-августа текущего года в Украину было импортировано 814 тыс. тонн бензинов, что на 16% больше показателя восьми месяцев прошлого года.

Баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 году вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2,12 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1,02 млн тонн, а импорт прибавил 5,9% и составил 1,1 млн тонн.