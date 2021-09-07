Украина получила $36 миллионов на борьбу с коронавирусом, – Минздрав

Украина получила $35,8 млн безвозвратной финансовой помощи от Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, который является одним из крупнейших стратегических партнеров Украины. Средства покроют финансирования неотложных потребностей Украины, связанных с COVID-19 и его влиянием на распространение социально опасных заболеваний.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

В рамках этого гранта Украина сможет закупить средства индивидуальной защиты, организовать мероприятия для снижения рисков, связанных с COVID-19, для программ борьбы с ВИЧ и туберкулезом, а также увеличить охват мероприятий по укреплению основных компонентов систем здравоохранения , таких как национальные сети лабораторий, цепи поставки и тому подобное.

В период 2021-2023 годов в Украине реализуются программа Глобального фонда "Ускорение прогресса в уменьшении бремени туберкулеза и ВИЧ-инфекции в Украине" на сумму почти $135 млн. До указанной программы Украина в 2020 году уже получила от Глобального фонда дополнительные $10,8 млн.