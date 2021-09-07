"Укрпошта" заказала строительство логистического центра в Борисполе за 1,2 миллиарда неизвестной фирме

АО "Укрпошта" и ООО "Тетра-инвест" состоялось подписание контракта по созданию первого логистически-сортировочного центра нового образца. Уже в ближайшее время подрядчик сможет приступить к процессу строительства.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, сортировочный центр будет занимать площадь 9,2 га и будет располагаться на территории индустриального парка в Борисполе. Завершить все работы планируется уже к концу 2023 года.

В министерстве напомнили, что осенью 2020 года "Укрпошта" привлекла около 100 млн евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Они будут направлены на строительство семи автоматизированных сортировочных центров и перестройку логистической сети с обновлением базы депо.

Ожидается, что новые решения позволят оптимизировать время обработки отправлений, создать возможность для получения заказов от корпоративных клиентов в режиме 24/7 и обработать их в течение четырех часов.

Как уточнил глава "Укрпошты" Игорь Смелянский, стоимость строительства логистического центра в Борисполе составит 40 млн евро, компания планирует профинансировать работы за счет собственных и кредитных средств.

"Вскоре подобные договоры будут подписаны по хабам во Львове, Одессе, Харькове, Днепре. Всего у нас будет 7 хабов и 50+ депо по всей стране", – написал Смелянский на своей странице в Facebook.

Согласно данным в системе Prozorro, всего на участие в тендере было подано 4 заявки. При этом три из них были дешевле признанной победителем компании "Тетра Инвест", которая предложила выполнить работы за $46 млн (1,23 млрд грн по текущему курсу).

Так, предложение ООО "Строительная компания "Активинвестбуд" составляло $45,99 млн, а ООО "Лассент" – $24,5 млн, но заказчик их отклонил, в том числе, из-за претензий к предложенным земельным участкам для строительства логистического комплекса.

Согласно условиям тендера, его победитель должен на собственном или арендованном участке построить логистический комплекс и передать его в аренду "Укрпоште", которая сразу выплатит 12,5% его стоимости. Оставшуюся часть суммы госкомпания обязуется уплатить на протяжении 8 лет.

Владельцем и руководителем основанного в марте 2021 года с уставным фондом в 1 тыс. грн ООО "Тетра Инвест" в госреестре указана Светлана Цикун.

Как сообщалось, в июне "Укрпошта" объявила тендер на строительство автоматизированного сортировочного центра в Киевской области "под ключ", ожидаемая стоимость работ составляла до $50 млн.