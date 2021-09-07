Экспорт электроэнергии упал с начала года на 17%

Украина в январе-августе 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 17% (на 505,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,48 млрд кВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные НЭК "Укрэнерго", передает Интефакс-Украина.

В частности, поставки с "энергоострова Бурштынская ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии снизились на 6,9% (на 124,4 млн кВт-ч) – до 1,68 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу уменьшились на 35,6% (на 356,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 644,8 млн кВт-ч.

Экспорт электроэнергии в Молдову возрос на 17,2% (на 22,4 млн кВт-ч) – до 152,6 млн кВт-ч.

В Беларусь и РФ поставки в январе-августе 2021 года не осуществлялись (против 46,9 млн кВт-ч – в Беларусь за восемь месяцев 2020 года).

В августе 2021 года украинский экспорт электроэнергии составил 344,1 млн кВт-ч, что в вдвое больше, чем в августе 2020 года (171,4 млн кВт-ч).

Кроме того, Украина за восемь месяцев 2021 года снизила импорт электроэнергии на 44,2% (на 802,5 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,01 млрд кВт-ч. В том числе из Беларуси поставлено 522,6 млн кВт-ч, Словакии – 285,4 млн кВт-ч, России – 101,9 млн кВт-ч, Венгрии – 66,4 млн кВт-ч, Румынии – 38 млн кВт-ч.

В августе 2021 года импорт электроэнергии составил 27,1 млн кВт-ч, что на 29,8% меньше, чем в августе 2020 года (38,6 млн кВт-ч).

В рамках технологических перетоков, связанных с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран и питания тупиковых районов, за восемь месяцев из РФ поступило 37 млн кВт-ч электроэнергии, из Беларуси – 0,5 млн кВт-ч.

Аварийные поставки за этот период из Словакии составили 0,7 млн кВт-ч, из Беларуси – 9,7 млн кВт-ч, в Беларусь – 0,4 млн кВт-ч, в Польшу – 8,5 млн кВт-ч.

Как сообщалось, Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,94 млн) – до $280,83 млн.