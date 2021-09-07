Евросоюз выпустит "зеленые" облигации на 250 миллиардов евро

Европейская комиссия планирует в октябре 2021 года провести первую эмиссию "зеленых" облигаций, объем которых в целом достигнет 250 млрд евро.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, передает Интерфакс-Украина.

"Намерение ЕС выпустить "зеленые" облигации в размере 250 млрд евро до конца 2026 года сделает нас крупнейшим эмитентом "зеленых" облигаций в мире. Это также выражает нашу приверженность устойчивости и ставит устойчивое финансирование во главу угла усилий ЕС по восстановлению (от последствий пандемии COVID-19)", – заявил комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан.

Согласно сообщению, 7 сентября в Брюсселе одобрили механизм функционирования "зеленых" облигаций. Он должен гарантировать, что привлеченные средства будут направлены на "зеленые" проекты, и Еврокомиссия будет отчитываться об их влиянии на окружающую среду.

Как сообщалось, в июле Еврокомиссия презентовала стратегию устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата, Европейский стандарт "зеленых" облигаций, а также приняла делегированный регламент относительно раскрытия финансовыми и нефинансовыми компаниями информации о степени стабильности их деятельности.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.

По данным "Гарантированного покупателя", долг "Укрэнерго" по выполнению спецобязательств по расчетам перед производителями по "зеленому тарифу" на 1 июня составлял 15,7 млрд грн.

При этом согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).

Как сообщалось, в начале февраля исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко назвал быстрым вариантом решения вопроса долга перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" (ВИЭ) выпуск "зеленых" облигаций "Укрэнерго" на сумму до 24 млрд грн. Еще одним вариантом Витренко называл выпуск "настоящих" "зеленых" облигаций сроком обращения 10-15-20 лет.

Напомним, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам проработать вопрос выпуска "зеленых" облигаций для расчета с производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Напомним, в 2020 году общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики выросла на 22% и достигла 8,5 ГВт. По оценке Минэнерго, завышенный по сравнению с рыночным тариф на энергию из возобновляемых источников (ВИЭ) ведет к значительным и проблемным для Украины выплатам инвесторам, которые оцениваются в $10-20 млрд до 2029 года.