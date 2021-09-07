Модуль оценки недвижимости ФГИ работает как "коррупционная лотерея", – нардеп Качура

Введенный в конце июня модуль автоматической оценки недвижимости работает крайне плохо. Ошибки в расчете стоимости носят системный характер, кроме того, есть признаки ручного вмешательства в систему.

Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура, передает "Сегодня".

"Более 2 месяца я получаю огромный поток жалоб от нотариусов и риелторов. Они уже жаловались и премьер-министру Денису Шмыгалю, и другим депутатам. Все возмущены катастрофическим положением дел на рынке оценки недвижимости и земли. Фонд госимущества с годовым опозданием запустил "бесплатный" модуль оценки недвижимости. И модуль работает крайне плохо", - отметил народный депутат Качура.

Качура называет модуль Фонда госимущества (ФГИ) "коррупционной лотереей".

"Если тебе повезло получить заниженную оценку, то можешь абсолютно легально уклониться от уплаты налогов. Но не спешите радоваться, ошибается он в обе стороны, стоимость может быть и завышена в 10 раз", - говорит нардеп.

Качура отметил, что в результате отвратительной работы ФГИ и "кривой" оценки от "бесплатного модуля" на рынке недвижимости появились новые схемы уклонения от уплаты налогов: оформление продаж недвижимости через фейковые договор займа (налог от 0,5 до 1,5%), проведение недвижимости через юрлицо (налог 2% вместо 7,5%).

"То есть, из-за просчетов руководства ФГИ, которое не смогло качественно организовать процесс создания модуля, рынок уже уходит в тень", - отметил нардеп.

Качура опубликовал документы из государственного модуля, которые свидетельствуют о катастрофически некорректную работу системы.

В частности, Фонд оценил паркоместа в Харькове в 6 раз ниже рыночной стоимости ($3,31 тыс., реальная цена - $19 тыс.), земельный пай в Харьковской области в 4-5 раз ниже стоимости ($2,52 тыс. вместо $ 10 тыс. – 13 тыс.).

При этом, квартира в пгт. Безлюдовка в той же Харьковской области оценена вполовину дороже, чем она стоит на самом деле (модуль Фонда оценил квадратный метр в 21,2 тыс. грн, реальная цена – около 14-15 тыс. грн), а дом оценен в 4 -5 раз выше его реальной стоимости (дом в Сахновщинском районе модуль Фонда оценил в $773 за кв. м, реальная цена - $140-160).

Рекордсменом завышения цен стал ангар в Ривненской области, село Заря. Оценка Фонда - $167 тыс. (около 4,5 млн грн). Аналог на рынке стоит около $39 тыс. (примерно 1 млн грн) – завышение цены в 4 раза.

Завышение цен приводит к тому, что продавцы должны платить огромные налоги.

Депутат Качура нашел и большое количество случаев искусственного занижения цен на недвижимость Фондом госимущества. Например, в Ривне Фонд оценил коммерческие помещения в $150-250 за кв. м, тогда как их рыночная стоимость – минимум от $1000 за метр. То есть, занижение в 5 раз.

"Специалисты по недвижимости пишут мне, что последние 2 недели модуль ФГИ оценивает все однокомнатные квартиры по $80 за кв. м, очевидно, что таких цен на реальном рынке недвижимости не существует. Кроме того, если цена везде одинаковая – это значит, что путем ручного вмешательства в систему установлены соответствующие коэффициенты, чтобы народ массово не жаловался, как это происходит сейчас", - отметил нардеп.

"В целом, можно констатировать полный провал системы оценивания. На этот модуль потратили год и около $200 тыс. средств американских налогоплательщиков (международной финансовой помощи) и он фактически не работает. Говорят, что наглость – второе счастье, но не в политике точно. Тысячи людей пострадали от неумелого менеджмента нынешнего главы Фонда госимущества, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен налогов", - написал Качура.

Он отметил, что за 2 года, прошедших после назначения Дмитрия Сенниченко председателем Фонда госимущества Украины, так и не была начата большая приватизация, провалено реформа оценки имущества, нет прогресса и обещанных реформ в этой сфере, зато до сих пор есть подозрения относительно крышевания "оценочной мафии" на рынке.

"О том, что так будет, я предупреждал с самого начала, но, к сожалению, "горе-реформаторам" 2 года назад удалось ввести в заблуждение достаточное количество моих коллег по ВР. Пришло время провести работу над ошибками и исправить это недоразумение", - отметил народный депутат Качура.

Ранее Качура уже называл работу Фонда госимущества по оценке недвижимости "позором, а не реформой" за то, что справки об оценке недвижимости от Фонда госимущества в десятки, а иногда и сотни раз отличаются от реальных цен. Тогда Качура также публиковал документы, свидетельствующие о занижении и завышении цен на недвижимость и землю в несколько раз.

Также Качура считает, что отставка Дмитрия Сенниченко "уже назрела" и выражает готовность голосовать "за".

Кроме того, по словам Качуры отчет ФГИ раскритиковала также Счетная палата – контролирующий орган Верховной Рады.