Самый большой лоукостер Европы Ryanair отказался от покупки самых больших в своей истории самолетов Boeing 737 MAX 10.

В компоновке одного класса этот авиалайнер может перевозить до 230 пассажиров. Сейчас во флоте Ryanair есть 189-местные Boeing 737-800 и 197-местные Boeing 737-8200 (ранее Boeing 737 MAX 200), avianews.com.

Переговоры о большом заказе Boeing 737 MAX 10 длились 10 месяцев и прекратились из-за того, что стороны не смогли сойтись в цене.

"В последнюю неделю стало понятно, что разрыв между ценами, за которую авиакомпания готова купить самолет, и за которую производитель готов продать, устранить не получится. В результате обе стороны решили больше не тратить время на продолжение переговоров", - заявили в Ryanair.

Пока Ryanair сосредоточится на получении Boeing 737-8200. Лоукостер заказал для себя и своих дочек 210 таких авиалайнеров со сроком поставок до 2025 года. После получения всех воздушных судов флот авиакомпании увеличится до 600 самолетов, а провозные емкости - до 200 млн кресел в год.

Boeing 737 MAX 10 мог помочь Ryanair в конкуренции с венгерским лоукостером Wizz Air, который в ближайшие годы намерен перейти со 180-местных самолетов Airbus A320 на 239-местные Airbus A321neo.