Рада разрешит оплачивать учебу студентов за счет госбюджета в частных вузах

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О формировании и размещении государственного и/или регионального заказа на подготовку специалистов с высшим, профессиональным перед высшими образованием, научных, научно-педагогических кадров, квалифицированных работников и слушателей подготовительных отделений высших учебных заведений на последипломное образование".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №5467 в первом чтении проголосовали 256 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, его принятие призвано повысить эффективность распределения бесплатных мест для получения высшего, профессионального перед высшим и профессионального (профессионально-технического) образования.

Законопроект призван заменить действующий закон "О формировании и размещения государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров"

Как уточнили в пресс-службе Министерства образования и науки, документ позволит формирование госзаказа с учетом среднесрочного прогноза потребности в специалистах, научных, научно-педагогических и рабочих кадрах на рынке труда на плановый год и следующие за ним два года.

Кроме того, законопроектом устанавливается порядок формирования регионального заказа на подготовку специалистов, рабочих кадров в профессионально-технических учебных заведениях в связи с передачей их финансирования из государственного бюджета в местные бюджеты.

Также предложено предусмотреть размещение государственного заказа в учреждениях высшего образования частной формы собственности и ввести автоматизированное адресное размещение мест государственного (регионального) заказа между учебными заведениями путем предоставления поступающему рекомендаций на основании его конкурсного балла.

Кроме того, предполагается установить норму по применению конкурсных принципов при размещении государственного (регионального) заказа с учетом, в частности, предложений областных, Киевской и городских государственных администраций.