Количество участников программы по компенсации стоимости лекарств превысило 3 миллиона, – НСЗУ

Количество украинцев, которые воспользовались программой "Доступные лекарства", превысило 3 млн человек.

Как сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья (НСЗУ), в том числе более 2,5 млн пациентов получили "Доступные лекарства" в городах, 626 тыс. пациентов – в селах и поселках городского типа.

При этом программа работает в 10,8 тыс. учреждений по всей стране. Из них 6,13% –коммунальные аптеки, 5% – ФЛП, 88,6% – частные аптечные учреждения.

В частности, в городах точек отпуска "Доступных лекарств" почти 9 тыс., в поселках городского типа – более 1,2 тыс., в селах – почти 600.

В разрезе регионов больше всего мест отпуска лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" в Киеве (974), Днепропетровской (932) и Харьковской (825) областях.

Согласно сообщению, в 2021 году НСЗУ возместила аптекам за участие в программе почти 592 млн грн. Больше всего средств получили аптечные учреждения Львовщины – более 96 млн грн, Киева – 87,7 млн грн и Харьковщины – 70,8 млн грн.

Как сообщалось, с 1 октября 2021 года программа реимбурсации будет расширена. Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией, смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. Также НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарственных средств для лечения сахарного и несахарного диабета.

Государственная программа реимбурсации "Доступные лекарства" введена в Украине в 2017 году.