Партия Зеленского планирует сменить трех-четырех министров, – Арахамия

Фракция "Слуга народа" планирует сменить трех-четырех министров Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Интерфакс-Украина.

"Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем их анонсировать наперед, потому что это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он, может быть две-три недели, возможно, даже и неделю", – рассказал Арахамия.

При этом он отметил, что фракция еще полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.

На уточняющий вопрос о том, что якобы генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев может возглавить Министерство обороны, Арахамия ответил, что пока такой информации нет.

Вместе с тем он опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Арахамия добавил, что Верховная Рада может рассмотреть вопросы кадровых ротаций в Кабинете министров в конце сентября.

Как сообщалось, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также спрогнозировал кадровое ротации в Кабинете министров осенью.