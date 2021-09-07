Рада упростила создание научных парков

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №4236 во втором чтении проголосовал 321 народный депутат.

Законом учреждениям высшего образования и научным учреждениям предоставляется право:

создавать научные парки без согласования с Министерством образования и науки, а также самостоятельно определять направления своей деятельности;

право быть учредителями нескольких научных парков;

возможность предоставлять в аренду помещения для размещения научных парков на льготных условиях (1 грн арендной платы за 1 квадратный метр арендуемой площади).

Согласно закону, научный парк – юридическое лицо, которое создается в форме хозяйственного общества и должно иметь в составе участников не менее одного учреждения высшего образования и/или научного учреждения.

Среди основных функций научных парков – создание новых видов инновационных продуктов, их коммерциализация, организация и обеспечение производства наукоемкой, конкурентоспособной на внутреннем и внешних рынках инновационной продукции.

Кроме того, они призваны привлекать к работе студентов, выпускников, аспирантов, научных работников и работников высших учебных заведений или научных учреждений.

Основные услуги, предоставляемые научными парками: проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских (технологических) работ; финансово-экономическое сопровождение реализации инвестиционных (инновационных) проектов; услуги по профессиональной коммуникации и гармонизации терминологий; разработка и реализация комплекса маркетинговых стратегий.

По данным Министерства образования, сейчас в Украине зарегистрировано 36 научных парков, учредителями которых являются бюджетные учреждения (учреждения высшего образования, научные учреждения и государственные предприятия). Удельный вес взносов бюджетных учреждений в уставный капитал научных парков составляет от 2% ("Научный парк "Кардио плюс") до 99% (Научный парк "Наукоград-Харьков"). Активно функционирует 28 научных парков.