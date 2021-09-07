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Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда

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Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда
Министерство финансов на состоявшемся 7 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило объем привлеченных средств до 1,37 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 34,36 млн грн под 9,73% годовых. В последний раз Минфин размещал такие облигации в конце июня под 9% годовых.

Кроме того, годичные ОВГЗ были размещены на 54,48 млн грн под неизменные 11,15% годовых.

Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,03 млрд грн под 11,3% годовых.

От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 155,73 млн грн.

Еще 29,93 млн грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,45% с 12,4% годовых на предыдущем аукционе.

Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 64,81 млн грн под 12,59% годовых.

Минфин сократил размещение облигаций внутреннего займа до 1,4 миллиарда 01

Как сообщалось, неделей ранее Минфин на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) увеличил объем привлеченных средств до 6,48 млрд грн, благодаря размещению ценных бумаг в долларе США. При этом Минфин повысил ставки по долгосрочным ОВГЗ в гривне.

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