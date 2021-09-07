Авиакомпания Turkish Airlines начнет летать в Николаев

Авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября откроет регулярные рейсы из Стамбула в Николаев.

Как сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, компания будет летать в Николаев на временной из-за отмены рейсов в соседний аэропорт Херсона, который закроют до конца 2021 года из-за ремонта полосы, передает отраслевое издание avianews.com.

Директор аэропорта Николаев Федор Барна подтвердил появление нового авиаперевозчика.

"(Приход Turkish Airlines, – ред.) связан прежде всего с нашей готовностью принимать эту авиакомпанию. Переговоры мы вели давно, ремонт в Херсоне лишь ускорил этот процесс", – отметил руководитель аэропорта.

Рейсы Стамбул-Николаев Turkish Airlines будет выполнять пять раз в неделю по смешанному расписанию с вылетом в разное время. Такой график сделан для того, чтобы увеличить число возможных стыковок рейсов через Стамбул.

В сентябре рейсы из Херсона в Николаев также перенес украинской лоукостер Bees Airline. Авиакомпания летает в Тбилиси и Анталью.

Как сообщалось, международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября и до конца 2021 года будет закрыт для реконструкции взлетно-посадочной полосы. Это позволит принимать дальнемагистральные самолеты Boeing 767.

Стоимость реконструкции составляет почти 500 млн грн. Исполнителем работ стала "Автомагистраль-Юг".