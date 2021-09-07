Нацбанк зарегистрировал три новые финансовые компании

Национальный банк Украины (НБУ) внес в Государственный реестр финансовых учреждений ООО "Профит Финанс Групп", ООО "Виннер Финанс Групп" и ООО "ФК "Медиана инвест".

Соответствующие решения Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 3 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Кроме того, все три вышеуказанные компании получили лицензии на предоставление финансовых услуг.

В частности, "Профит Финанс Групп" и "Виннер Финанс Групп" получили три лицензии – на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на оказание услуг по финансовому лизингу и на оказание услуг по факторингу.

"ФК "Медиана инвест" получила две лицензии – на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, и на оказание услуг по факторингу.

На этом же заседании Национальный банк принял решение о выдаче ООО "Укр-Транс-Кэпитал" лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу. Эта компания еще 14 мая была внесена в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, но не имела лицензии на предоставление услуг по финансовому лизингу.