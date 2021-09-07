Рада одобрила налоговые льготы на импорт техники и оборудования для научной деятельности

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №5498 в первом чтении проголосовали 302 народных депутата.

Законопроектом предлагается освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по "ввозу на таможенную территорию Украины научных приборов, оборудования, научно-исследовательских судов, запасных частей и расходных материалов к ним, реактивов, образцов, ввозимых в Украину государственными научными учреждениями и государственными вузами для обеспечения собственной научной и научно-технической деятельности (кроме подакцизных товаров)".

Министерство финансов Украины в своем экспертном заключении отметило, что реализация законопроекта будет иметь негативное влияние на доходную часть государственного бюджета.

При этом в Минфине отмечают, что оценить точную сумму недополученного НДС невозможно, поскольку разработчики не представили финансово-экономические расчеты с указанием перечня товаров по кодам согласно УКТВЭД, которые будут ввозиться без уплаты налога.

В то же время Минфин указал, что по коду ДКПП 72 "Научные исследования и разработки" объем ввезенных на таможенную территорию Украины товаров в 2019 году составил 1,23 млрд грн, а в 2020 году – 1,48 млрд грн, а сумма уплаченного НДС состаивла 247,3 млн и 294,8 млн грн соответственно.

Кроме того, депутаты 308 голосами также приняли в первом чтении связанный законопроект №5499 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно поддержки научной и научно-технической деятельности". Этим документом предложено освободить от обложения таможенной пошлиной импорт оборудования и расходных материалов учреждениями и государственными вузами для собственной научной и научно-технической деятельности.

Как сообщалось, НАНЦ и учреждение "Исследования и инновации" Великобритании (куда входит Британская антарктическая служба) 19 августа подписали акт о покупке Украиной ледокола "James Clark Ross". В июле Кабмин выделил на эти цели 244,51 млн грн.

Ледокол "James Clark Ross" был построен компанией Swan Hunter Shipbuilders в Волсенди (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Величеством Королевой Великобритании в 1990 году.

В течение последних 30 лет ледокол выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

Планируется, что судно откроет для украинских ученых новые возможности для проведения научных разведок, в частности исследования океанов и изменений климата в полярных регион.