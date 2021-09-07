Минздрав предложил ужесточить карантин с 13 сентября, – Ляшко

Министерство здравоохранения подало в Кабинет министров представление о переходе Украины с 13 сентября на "желтый" уровень эпидемиологической опасности, что подразумевает ужесточение ряда карантинных ограничений.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня состоялось несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают, что Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее представление в Кабмин", – сказал министр.

Ляшко добавил, что на текущей неделе состоится заседание Комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), которая рассмотрит это представление.

"Скорее всего, что со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидопасности и будут установлены дополнительные ограничения, которые предусмотрены для "желтого" уровня и которые касаются массовых мероприятий", – отметил глава Минздрава.

Как сообщалось, "зеленый" и "желтый" уровни эпидопасности устанавливаются одновременно на всей территории страны, "оранжевый" и "красный" определяются для региона.

В "желтой" зоне запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м площади здания или территории, заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест, заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров. При этом ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

Кроме того, при "желтом" и "оранжевом" уровне эпидемической опасности посещение учебных заведений будет разрешено при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала.