Наместник Киево-Печерской Лавры пытается вернуть $760 тысяч из банка Жеваго через суд
Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 20 июля, передет Finbalance.
Этим решением суд удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления Национальной полиции и продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве на 12 месяцев – до 22 июля 2022 года.
Согласно судебным материалам, расследование по этому делу осуществляется по факту возможного завладение владельцем обанкротившегося банка "Финансы и кредит" Константином Жеваго путем обмана средствами Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Речь идет о сумме в $761 тыс., которые были размещены на депозите в банке "Финансы и кредит" на срок с 23 января по 23 июня 2015 года под 12,5% годовых.
Как отмечается в материалах суда, по истечении срока действия депозитного договора доверенное лицо Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры не смогло получить вклад и начисленные проценты, а владелец банка "начал избегать встреч и разговоров с наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, несмотря на предыдущие обещания вернуть средства".
Наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (УПЦ Московского патриархата) с 1994 года является митрополит Павел (Лебедь). Он известен из-за ряда скандальных заявлений и пристрастию к роскошным автомобилям.
Напомним, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.
В конце сентября 2019 года следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу. В июле 2021 года по запросу Государственного бюро расследовний (ГБР) Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.
Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года. 17 декабря того же года Национальный банк решил ликвидировать банк.
Банк "Финансы и Кредит" основан в 1990 году. Его основным бенефициаром выступает украинский бизнесмен Константин Жеваго.
По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 июля 2015 года банк занимал 10 место (38,88 млрд грн) среди 127 действовавших в стране банков.
Ранее председатель НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что 80% кредитного портфеля банка "Финансы и кредит" - это были займы структурам, связанным с его бывшим собственником Константином Жеваго.