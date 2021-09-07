Еврокомиссия потребовала оштрафовать Польшу за невыполнение решения Суда ЕС

Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС в Люксембурге с иском, в котором требует применить финансовые санкции к Польше.

В частности, Еврокомиссия просит наложить на Варшаву ежедневный штраф до тех пор, пока не будет в полном объеме выполнено принятое в июле решение Суда ЕС, а именно не будет распущена дисциплинарная палата Верховного суда Польши, передает Deutsche Welle.

Суд ЕС в середине июля признал деятельность этой палаты противоречащей правовым нормам Евросоюза, потому что существуют сомнения в ее независимости и внепартийности.

После этого Еврокомиссия дала Варшаве время до середины августа, чтобы выполнить это решение суда, пригрозив денежным штрафом. Однако польское правительство заявило, что дисциплинарная палата будет распущен в рамках более широкой реформы судебной системы в последующие месяцы.

Впрочем, по мнению Еврокомиссии, правительство Польши не предпринимает необходимых мер, поэтому Еврокомиссия попросила Суд ЕС наложить на страну штраф, который будет взиматься ежедневно, пока решение суда о дисциплинарной палате не было полностью выполнено.

Размер штрафа должен определить Суд ЕС, он может составлять сотни тысяч евро в день, отмечает информагентство dpa.