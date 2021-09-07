Золотовалютные резервы России выросли до рекорда благодаря миллиардам от МВФ

Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2021 года увеличился на $17,18 млрд или на 2,9% – до $618,18 млрд.

Согласно данным центробанка РФ, это максимальный уровень резервов в истории, передает Интерфакс.

Основным фактором увеличения резервов в августе было получение Россией специальных прав заимствования (SDR) на сумму $17,54 млрд в рамках решения Международного валютного фонда (МВФ) о новом распределении SDR среди стран-членов после проведенной фондом эмиссии.

В то же время стоимость монетарного золота в российских резервах в августе уменьшилась на $2,18 млрд или на 1,6% – до $132,7 млрд, его доля в резервах снизилась до 21,5%.

В целом в январе-августе 2021 года резервы РФ увеличились на $22,41 млрд.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября составили $31,61 млрд (в эквиваленте), увеличившись за месяц на $2,66 млрд или на 9,2% благодаря прежде всего поступлению средств в сумме 1,93 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ