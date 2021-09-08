Канада разрешила въезд для вакцинированных украинцев

Правительство Канады с 7 сентября разрешило въезд в страну без карантина всем иностранцам, которые сделали прививки от COVID-19, вне зависимости от цели их визита.

Согласно данным на официальном сайте страны, для этого нужно пройти полный курс вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covishield и Janssen/Johnson&Johnson, передает отраслевое издание avianews.com.

С момента получения последней дозы вакцины до въезда в Канаду должно пройти 14 полных дней.

При этом вакцинация не освобождает путешественников от обязательного теста на коронавирус. Страна признает несколько видов тестов, в число которых входит ПЦР, но не входит экспресс-тест на антиген. С момента тестирования до момента вылета самолета в Канаду должно пройти не более 72 часов.

По прилету в Канаду власти могут попросить путешественника пройти тестирование на месте в аэропорту или выдать набор для самостоятельного тестирования дома. Такая проверка проводится в случайном порядке и не является обязательной для всех прилетевших пассажиров.

Канада разрешает поездки детям без прививок до наступления 18 лет в сопровождении взрослых, которые прошли полный курс вакцинации. До 5 лет детям не нужно проходить тесты. Дети с 5 лет и до наступления 17 лет должны пройти тесты на коронавирус перед вылетом, по прилету и на 8-й день после прибытия в Канаду.