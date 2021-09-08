В Украине за сутки зафиксировано 2 772 новых случая коронавируса

В Украине по состоянию на утро 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 411 человек, 60 умерло.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 1 017 человек; летальных случаев - 60; выздоровели - 1 411 человек.

Днем ранее, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 303 276 человек, выздоровели 2 216 017 человек, летальных случаев - 54 114.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.