Евросоюз одобрил план финансирования реформ стран-кандидатов на членство

Страны-члены ЕС дали окончательное согласие на финансовую помощь в размере более 14 млрд евро в период 2021-2027 годов для стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает Европейская правда.

"Государства-члены дали окончательный зеленый свет почти 14,2 млрд евро предвступительной финансовой помощи на период 2021-2027 годов в пользу Республики Албания, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Черногории, Республики Северная Македония, Республики Сербия и Турецкой Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства должны помочь странам провести реформы с целью будущего членства в ЕС.

"Бенефициарам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ в целях соблюдения ценностей ЕС и постепенного приспособления к его правилам, стандартам, политике и практике", - заявили в Совете ЕС.

Помощь будет основана как на подходе, ориентированном на результативность, так и на принципе справедливой доли. Это означает, что помощь будет отличаться по объему и интенсивности согласно результатам деятельности заинтересованных стран.

Особое внимание будет уделено усилиям, предпринимаемыс в фундаментальных сферах реформ (верховенство права и основные права, демократические институты и реформа государственного управления, а также экономическое развитие и конкурентоспособность).

В то же время будет применен принцип справедливой доли, чтобы обеспечить учет объема и интенсивности финансирования не только результатов деятельности стран-кандидатов, но и их потребностей и возможностей, чтобы избежать непропорционально низкого уровня помощи по сравнению с другими и обеспечить прогресс всех стран.

Теперь план должен одобрить Европарламент.