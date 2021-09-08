НБУ за август рассмотрел 604 запроса небанковских финучреждений на регистрацию и лицензирование

Национальный банк Украины по итогам августа 2021 года рассмотрел 604 запроса на регистрационные и лицензионные процедуры от небанковских финансовых учреждений, поступивших непосредственно в Нацбанк, что на 12,5% больше, чем в предыдущем месяце (537).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, 490 запросов поступили от ломбардов, финкомпаний и лизингодателей, не являющихся финкомпаниями, 82 - от страховых компаний, 32 - от кредитных союзов.

Сообщается, что в августе Нацбанк по собственной инициативе аннулировал все лицензии 45 учреждениям, в честности 28 финансовым компаниям, одной страховой компании, 13 ломбардам и трем лизинговым компаниям. Также в августе НБУ временно приостановил действие лицензий шести страховым компаниям за допущенные ими нарушения.

Кроме того, регулятор по инициативе заявителя аннулировал все лицензии двум кредитным союзам, шести финансовым компаниям, двум страховым компаниям, двум ломбардам, а также аннулировал часть имеющихся лицензий двум финансовым компаниям и двум кредитным союзам по их инициативе.

В то же время НБУ выдал лицензии девяти финансовым компаниям, двум лизинговым компаниям и трем страховщикам.

Согласно статистике, Нацбанк согласовал увеличение уставного капитала в одном банке, предоставил предварительное согласие на докапитализацию банка и согласовал 17 руководителей банков.

По данным пресс-службы, НБУ за месяц согласовал приобретения существенного участия в 17 небанковских учреждениях и 12 раз отказывал таком в согласовании.

Кроме того, регулятор включил в Госреестр финучреждений шесть финкомпаний и исключил из него по инициативе заявителя две финкомпании, одну страховую компанию, два кредитных союза и ломбард. Принудительно регулятор исключил из указанного реестра шесть страховщиков.

Отмечается, что в реестр лизингодателей были включены две компании и исключена одна по своей инициативе.

Согласно статистике, НБУ семь раз регистрировал новые правила добровольного страхования или изменения к ним.

По данным регулятора, в августе продолжилась тенденция к сокращению количества участников небанковского рынка. Так, к концу месяца в стране действовали 1,93 тыс. участников рынка небанковских финуслуг (к концу июля - 1,94 тыс.), в том числе 153 рисковых (non-life), 17 лайфовых (страхование жизни) страховщиков, 286 ломбардов, 301 кредитный союз, 138 лизинговых компаний, 977 финкомпаний и 61 страховой брокер.

Указывается, что количество банков уменьшилась с 73 до 72, так как в августе Расчетный центр прекратил осуществление банковской деятельности.

Согласно данным Нацбанка, в Украине в настоящее время работают 37 платежных систем, созданных резидентами, и 14 международных, созданных нерезидентами. В августе была отменена регистрация международной платежной системы "Хазри", созданной нерезидентами.