ГФС заявила о возмещении в бюджет 2 миллиардов ущерба от преступлений

За январь-август 2021 года следственные подразделения Государственной фискальной службы направили в суд 732 уголовных производства. В указанных уголовных производствах обеспечено возмещение в бюджет причиненного преступлениями государству ущерба в размере более 2 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении ГФС в Facebook.

Отмечается, что эта сумма возмещенных убытков за восемь месяцев текущего года почти в два раза больше по сравнению с годовым показателем 2020 года.

На данный момент закончено 19 уголовных производств по преступлениям, совершенным организованными преступными группировками, в которых были задействованы 72 человека.