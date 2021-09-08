Шахтоуправление "Покровское" Ахметова увеличило добычу угля на 16%

Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая область), контроль над которым в марте 2021 года установила группа "Метинвест", по итогам января-июля 2021 года нарастил добычу угля на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 3,83 млн тонн с 3,3 млн тонн.

По данным Министерства энергетики, в июле-2021 добыто 461,19 тыс. тонн угля, тогда как в июле 2020 года - 484 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Предприятие в 2020 году произвело 6,16 млн тонн рядового угля марки "К".

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.

Metinvest B.V. в марте 2021 года установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское".

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО. Такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" - 212,13 млн грн.

Ранее сообщалось, что международное рейтинговое агентство Moody's позитивно оценивает установление контроля Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", над крупнейшим в Украине производителем коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", что позволит группе достичь самообеспечения коксующимся углем до 90-100% потребностей с 46% в 2020 году.