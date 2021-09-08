Автопроизводство в Украине за август выросло в 4,6 раза

Объем выпуска автотранспортных средств в августе 2021 года составил 554 единицы. Относительно предыдущего месяца этот показатель сократился на 21%, а по сравнению с августом прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в 4,6 раза.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Легковых автомобилей в течение прошлого месяца было изготовлено 479 штук, что почти в 13 раз больше, чем в прошлом году. Однако по сравнению с июлем текущего года произошло падение на 22%.

Автобусное производство закончило месяц с результатом 74 единицы, на 11% меньше, чем в августе 2020 года. По сравнению с июлем 2021 года производство автобусов сократилось на 13%.

Относительно коммерческих автомобилей, в августовском отчете заявлен только один автомобиль (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года).

Всего с января по август 2021 года в Украине было произведено 5 801 автотранспортное средство, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей - 5 326 штук (+193%); коммерческих - 20 штук (-29%); автобусов - 455 штук (+16%).