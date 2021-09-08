Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку (обновлено)

Министерство экономики Украины получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко в ходе заседания Кабинета министров. передает Интерфакс-Украина.

"Нам поступили заявления от независимых членов НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении полномочий", – сказал Любченко.

Как пояснила на пресс-конференции глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, причиной отставки стало резкое ухудшение взаимоотношений наблюдательного совета и правлением после назначения главой НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

"Мы очень обеспокоены будущим "Нафтогаза": нас беспокоит и финансовое состояние, и возможность вести производство, так как инвестиции не идут. Юрий (Витренко) не позволяет делать инвестиции, компания как бы в замороженном состоянии, и люди боятся", – заявила Споттисвуд.

По ее словам, после назначения Витренко весной почти не было нормального общения с набсоветом, документы от главы правления не поступали, на вопросы набсовета он не отвечал, а из компании начали уходить талантливые руководители.

"Мы просто не можем быть эффективны в таких обстоятельствах, так как мы какие-то решения принимаем, а они не выполняются", – подчеркнула глава набсовета.

"Причина, почему мы подали в отставку, что мы никакого решения не можем принять, не хотим быть свидетелями того, что делается при Витренко…", – подтвердил такую позицию еще один независимый член набсовета "Нафтогаза" Бруно Лескуа.

По его словам, независимые члены набсовета предлагали премьер-министру временно приостановить полномочия Витренко до решения суда по предписанию Нацагентства по предотвращению коррупции, однако получили отказ.

В свою очередь еще один подавший в отставку член набсовета компании Людо Ван дер Хейден утверждает, что у Витренко также отсутствует сотрудничество и с правлением, сформированным при его предшественнике Андрее Коболеве.

Член набсовета также выразил обеспокоенность давлением со стороны правительства на компанию и ее главу правления по поводу сохранения низких цен на природный газ в условиях его значительного подорожания на мировых рынках.

"(Существует) большая обеспокоенность, что будет после отопительного сезона, будет ли тогда достаточно газа", – отметил Ван дер Хейден.

По его мнению, в нынешних условиях "Нафтогазу" необходима международная поддержка, так как в нынешних условиях планировавшийся выпуск евробондов невозможен.

Ван дер Хейден уточнил, что членов набсовета просили до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом "не создавать никаких проблем", поэтому их нельзя обвинить в "создании проблемы" за то, что они подали в отставку сейчас.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что конкурс по отбору четырех независимых членов набсовета НАК "Нафтогаз Украины" должен быть объявлен на протяжении недели.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета. Для этого Кабмин с 28 апреля прекратил полномочия независимых членов набсовета, сменил главу компании, а затем переизбрал действующий состав набсовета "Нафтогаза" в том же составе, но уже с 30 апреля.

Сам Витренко расказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил президент Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения.

Эту схему раскритиковал ЕС и крупнейшие кредиторы Украины, а Госдеп обвинил Кабмин в манипулировании правилами и пренебрежении к системе корпоративного управления в госкомпаниях, создание которой было одним из условий сотрудничества с МВФ.

В свою очередь члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" подали в отставку. Но затем в ходе переговоров с правительством было достигнуто компромиссное решение и Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые объявили об отставке. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.